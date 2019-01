Domani Tajani in visita ufficiale in Sicilia

Il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani domani sarà in visita ufficiale nell’Isola, aderendo all’invito che il governatore della Sicilia Nello Musumeci gli ha rivolto nell’ottobre scorso in occasione della missione a Bruxelles. Il programma prevede due tappe: la mattina a Catania e il pomeriggio a Palermo. A partire dalle ore 10, nel Palazzo della Cultura (via Vittorio Emanuele 121), si terrà un seminario dal tema “Sicilia 2030: ripartiamo da un Piano per le infrastrutture”. Oltre a Musumeci e Tajani, previsti gli interventi del sindaco di Catania Salvo Pogliese, del rettore dell’Università etnea Francesco Basile e dei rappresentanti del mondo produttivo, della ricerca e dell’innovazione. Nel pomeriggio, alle 15.30, a Palazzo d’Orleans la Giunta regionale si riunirà in seduta straordinaria con la partecipazione del presidente del Parlamento europeo. Al termine (alle 16), Musumeci e Tajani incontreranno i giornalisti nella Sala delle Colonne. Successivamente, i due si recheranno a Palazzo Reale per una seduta solenne dell’Assemblea regionale siciliana.