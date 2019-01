Lentini, evade domiciliari e tenta furto ma viene sorpreso dai proprietari

Evade dai domiciliari per mettere a segno un furto in un'abitazione, in concorso con altre due persone, ma viene sorpreso dai proprietari e scatta la rissa. E' successo a Lentini, in un appartamento, dove si è reso necessario l'intervento della Polizia di Stato.

A finire in manette Raoul Lo Re, 22 anni, lentinese, per evasione, tentato furto in appartamento e rissa. Denunciati anche i proprietari e i parenti per rissa. Lo Re è stato condotto in carcere.