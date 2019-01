Noto, 20enne denunciato per porto di oggetti atti ad offendere

Armeggiavano vicino ad uno scooter in via della Croce a Noto, quando sono stati notati dalla Polizia. Alla vista degli agenti hanno cercato di allontanarsi, ma sono stati bloccati e controllati. Uno dei due, di 20 anni, è stato trovato in possesso di un attrezzo in ferro ed un cacciavite.

Da qui la denuncia nei suoi confronti per porto di oggetti atti ad offendere.