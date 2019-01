Barcone in avaria con 100 persone, interviene la Libia

Il mercantile inviato dalla guardia costiera libica sul luogo dove si trova il barcone in difficoltà con circa 100 persone a bordo ha raggiunto la carretta e- secondo quanto appreso dall'ANSA- ha cominciato ad imbarcare i migranti. Al termine delle operazioni di soccorso il cargo Lady Sharm, battente bandiera della Sierra Leone, presumibilmente farà rotta sulla Libia da dove il barcone era partito.

"Bisogna mettere in galera gli scafisti. Devono avere la certezza che i porti italiani sono chiusi: è l'unico modo per salvare vite umane. L'anno scorso di migranti ne sono arrivati di meno e ne sono morti di meno". Lo ha detto il ministro Matteo Salvini, in diretta Facebook da Lanciano (Chieti).