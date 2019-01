Il Siracusa mette sotto il Catania, 2-1 il finale

Il Siracusa vince meritatamente sul Catania con una partita dal ritmo molto elevato sin dall'inizio. I gol azzurri sono stati messi a segno a 30" dall'inizio da Emanuele Catania.

Risposta catanese affidata a Marotta, strepitoso Crispino. Parisi chiama in causa Pisseri, poi ancora Crispino su Curiale. Fioccano le occasioni , fra il 5' e il 6' due volte Catania pericoloso e poi Crispino ancora su Biagianti.

Al 12' Carriero pericoloso dalla distanza, il Catania continua nella sua pressione, ma gli azzurri sono sempre insidiosi nelle ripartenze. Al 12' Carriero pericoloso dalla distanza, poi al 21' è la volta di Ott Vale, ammoniti Curiale e Esposito. Occasione da gol per il Siracusa, al 23' , tiro di Rizzo deviato da Biagianti sulla traversa, poi netto fallo su Tiscione in area non sanzionato dall' arbitro.

Strepitoso Crispino su un colpo di testa di Aya al 29' . Raddoppio azzurro al 45', cross di Palermo e Rizzo di testa non lascia scampo a Pisseri.

Nel secondo tempo subito sostituzione nel Catania, Silvestri per Esposito.

Al 50' Turati di testa sfiora la terza rete, palla alta sulla traversa. Gli azzurri continuano a premere, Palermo di sinistro sfiora l' incrocio dei pali al 52', poi Curiale un minuto dopo alza la mira.

Doppio sostituzione nel Catania, al 58' Angiulli e Di Piazza al posto di Carriero e Manneh. Miracolo di Crispino su Curiale al 62' e Marotta al 66'. Un minuto dopo Cognini per Rizzo e Baraye per Scaglia.

Tripla sostituzione negli azzurri, al 72', Bertolo per Parisi, Del Col per Tiscione e Mustacciolo per Ott Vale. Minuto 81, Brodic per Biagianti. Al 85' punizione dal limite per il Catania e Lodi non sbaglia, 2-1. Il Siracusa controlla le sfuriate rossazzurre e porta a casa un successo pesantissimo.

A fine gara in sala stampa l’allenatore del Siracusa, Ezio Raciti:

“La vittoria di oggi è l'apice di una carriera trascorsa sui campi dilettantistici, la sognavo ci speravo, avevo fatto un patto d'onore con il presidente e Laneri. Partita giocata a viso aperto, bello vincere così, adesso pensiamo alla Paganese.. Crispino e Catania i migliori? Tutta la squadra ha giocato alla grande. Lele é stato fantastico, Crispino tanta roba. Solo con il sacrificio potevamo portare a casa un successo così importante".

Protagonista nel risultato di oggi il portiere del Siracusa, Diamante Crispino, al debutto al De Simone:

"A Bisceglie gli scenari erano diversi ed non ci ho pensato due volte a venire a Siracusa grazie al Ds Laneri. Probabilmente è stata la mia seconda partita più bella, sono felice e ringrazio tutti per l' accoglienza. Sulla punizione di Lodi serviva un miracolo, lui ha fatto una grande giocata. A chi mi ispiro? Buffon, de Gea, Oblak. Era una gara molto sentita e sono felice che la mia prestazione sia stata determinante per la vittoria. Tre punti che servono per morale e classifica. Adesso ci aspetta una gara dura a Pagani".