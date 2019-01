Cassibile, deteneva in casa droga: arrestato e poi liberato

Aveva in casa 96 grammi di marijuana, 28 grammi di hashish, una dose di cocaina. Lo stupefacente è stato trovato dai Carabinieri in una credenza della cucina insieme a 4 coltelli utilizzati per il taglio dello stupefacente e con lama intrisa di droga, un bilancino di precisione e 180 euro, probabile provento dello spaccio. In manette è finito Andrea Covato, giardiniere siracusano di 35 anni con precedenti per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

La droga sequestrata, destinata probabilmente allo spaccio nella zona di Cassibile, avrebbe fruttato nella vendita al dettaglio circa 800 euro.

L'uomo è stato rimesso in libertà dall'autorità giudiziaria in quanto non sussitono esigenze cautelari.