Incidente stradale mortale sulla Ispica-Rosolini, 3 morti e un ferito grave

Sono tutte di Rosolini le tre vittime dell'incidente stradale che si è verificato questa notte sulla strada che collega Ispica e Rosolini, all'altezza dell'Eurospin. Due le auto coinvolte in quello che pare essere stato uno scontro frontale: una Fiat Punto e una Toyota Yaris. L'occupante della Punto, un 22 enne, anch'egli di Rosolini è stato trasferito prima all'ospedale Maggiore di Modica e poi in elisoccorso al Centro Politrauma di Catania.

Le vittime sono un giovane di 22 anni , la sua fidanzata di 17 anni e di una donna di 54 anni.

Sono intervenuti sul posto i Carabinieri di Modica. La strada è stata chiusa al traffico veicolare in entrambe le direzioni di marcia.