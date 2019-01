Matera capitale della cultura 2019, la cerimonia di inaugurazione

Prima città del Sud ad essere scelta come Capitale Europea della Cultura, Matera 2019 ha inaugurato l'anno del suo riscatto "che è un'occasione per tutto il Meridione" come ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, alla cerimonia di apertura all'Auditorium della Cava del Sole. Poi il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha chiuso con il suo intervento la diretta in Eurovisione di Rai1 'Matera 2019. Open Future' con conduttore d'eccezione Gigi Proietti. "Da uomo del Sud, da presidente del Consiglio ho fiducia che dal riscatto di Matera parta il riscatto dell'intero Sud, perché il futuro sia qui" ha spiegato Conte, sottolineando che "servono investimenti che il governo sosterrà".

L’investimento complessivo è di 48 milioni di euro dall’inizio della candidatura, derivanti da fondi regionali (11 mln), nazionali (30) e privati (7). Il calendario degli eventi durerà sino al 20 dicembre e prevede oltre 50 iniziative.