Siracusa, San Sebastiano: nel pomeriggio la processione per le vie di Ortigia

Oggi Siracusa festeggia il suo compatrono, San Sebastiano.

Nel pomeriggio la tradizionale processione per le vie di Ortigia: alle 17 l'uscita del simulacro e l'inizio della processione che da Piazza Duomo percorrerà via Picherali, Passeggio Adorno, quindi sosta davanti la cappella a Porta Marina, poi via Savoia, Largo XXV luglio, Corso Matteotti, Piazza Archimede, Via Maetsranza, via delle Giudecca, piazza San Giuseppe, via del Teatro, via Roma, piazza Minerva. All'arrivo del simulacro in piazza Duomo si terrà la tradizionale "Asta dei doni offerti al Santo". Alle 21 la conclusione con i fuochi pirotecnici.