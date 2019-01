Il Siracusa scalda i motori per il match contro il Catania, Raciti: "La squadra sta bene"

"Abbiamo bisogno di fare punti a prescindere dell' avversario, la squadra sta bene, i nuovi hanno portato entusiasmo". Queste le parole del mister Ezio Raciti alla vigilia del derby con il Catania, fissato per domani alle 14.30, al De Simone.

Sui giocatori in campo dall'inizio, Raciti ha detto: "Sicuramente Parisi e Crispino per gli altri valuterò. Vazquez è tra i disponibili, potrebbe partire dall'inizio. Come si batte il Catania? Abbiamo dimostrato di giocacerla con tutti, dobbiamo rimanere in partita per tutti i 90'. Se giocheremo con la giusta determinazione possiamo far paura al Catania".