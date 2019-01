Sicula Leonzio, operazione al tendine d'Achille riuscita per l'attaccante Francesco Ripa

Operazione riuscita per l'attaccante della Sicula Leonzio, Francesco Ripa, operato al tendine d'Achille all’Ospedale Umberto I di Enna dal professor Arcangelo Russo e dalla sua equipe. Per il giocatore, stop totale per circa 35 giorni, poi la fase programmatica di recupero, per il quale si dovrà aspettare fra i 3 e i 4 mesi.