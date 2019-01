Siracusa, stalking nei confronti dell'ex fidanzato: arrestata una donna

E' stata giudicata colpevole del reato di stalking commesso a Siracusa fra il dicembre 2016 e il febbraio 2017.

Per questo i Carabinieri hanno arrestato Isabella Campisi, 46 anni, siracusana, disoccupata, pregiudicata, in ottemperanza ad un provvedimento di espiazione pena emesso dal Tribunale di Siracusa. La donna, protagonista di svariati episodi di aggressione nei confronti dell'ex fidanzato, dovrà espiare una pena di 1 anno e 2 mesi di reclusione agli arresti domiciliari.

La 46enne non avrebbe mai accettato la fine della sua storia d'amore, e già nei suoi confronti era scattato il divieto di avvicinamento alla vittima.

La donna si trova ai domiciliari