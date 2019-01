Lentini, 799 mila euro per la Chiesa di Sant’Alfio

La regione siciliana ha emanato il decreto con il quale vengono accertate le risorse per la realizzazione dei lavori della Chiesa di Sant’Alfio a Lentini. Lo comunica Vincenzo Vinciullo, ex deputato regionale. In particolare, le somme sono state così suddivise: 400.000,00 euro per il 2019 e 399.647,08 euro per l’anno 2020