Bankitalia: 'Italia a rischio recessione'. Governo: 'La crescita ci sarà'

La scure non era inattesa ma è ugualmente pesante. Per il 2019 anche la Banca d'Italia taglia fortemente le stime di crescita del Pil dall'1% allo 0,6% con una possibilità di 'recessione tecnica' (sebbene nel bollettino la parola non compaia) a fine 2018 a causa di un ultimo trimestre forse negativo dopo che già il terzo si era chiuso col segno meno (-0,2%). La certezza arriverà dall'Istat a fine mese.

Ma il governo con una nota esprime fiducia nella manovra e nelle riforme: "Assicureranno al Paese una crescita sostenuta".

E le nuove stime sono contestate dal vicepremier Luigi Di Maio che attacca l'istituto di via XX Settembre. "Stime apocalittiche - dice - che arrivano dalla stessa Bankitalia che ci ha lasciate le banche in queste condizioni perché non ha sorvegliato''. E aggiunge: "Non è la prima volta: sono diversi anni che non ci prende. Solo è strano. Quando c'erano quelli di prima facevano stime al rialzo, ora al ribasso''. Le nuove stime dell'istituto guidato da Ignazio Visco sono certo un' amara medicina per il governo che aveva faticosamente approvato la manovra a fine anno dopo il confronto con la Ue e che stimava un pil in crescita dell'1% con il vicepremier Luigi Di Maio che aveva anche ipotizzato un "boom economico".

Un governo che ora cerca il confronto con le parti sociali. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha convocato a Palazzo Chigi i sindacati ed ha annunciato l'apertura di un tavolo tecnico sul decretone al ministero del Lavoro. Ma il premier non riesce comunque a sminare la protesta proclamata per il 9 febbraio contro la manovra.

P.Chigi, grazie manovra-riforme crescita sarà sostenuta - "Le ultime stime di Banca d'Italia sull'ultimo trimestre del 2018 e le prime previsioni per il 2019 indicano che l'impostazione di una manovra espansiva, sottolineata dal governo e sostenuta anche nel corso del negoziato con le istituzioni europee, mantiene tutta la sua validità. Il rallentamento economico che sta investendo tutto il continente europeo necessita di una risposta coraggiosa anche in Italia". Lo affermano fonti di Palazzo Chigi. La manovra e le riforme del governo "assicureranno al Paese una crescita sostenuta".