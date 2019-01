Siracusa, assolto il giornalista Gianni D'Anna: "il fatto non sussiste"

E' stato assolto il giornalista Gianni D'Anna “perché il fatto non sussiste”.

"L’assoluzione postuma di Gianni D’Anna, come ha ben detto la sua famiglia, è una “gioia triste” per quanti gli hanno voluto bene e, più in generale, per l’intera categoria. - si legge in una nota di Assostampa Siracusa - Solo il destino non ha permesso a Gianni di essere presente per ascoltare la sentenza di assoluzione (“perché il fatto non sussiste”) che, dopo 12 anni, ha posto fine ad un incredibile, quanto assurdo, calvario giudiziario".

"Il diritto di cronaca e di critica è un principio cardine della nostra democrazia. - continua Assostampa - Se ne facciano una ragione quanti pensano di avvelenare la serenità dei giornalisti con sfilze di querele temerarie, se non assolutamente creative. Giustizia è stata fatta, dannatamente tardi ma è stata fatta".