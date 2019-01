Siracusa-Gela, Cas e Confartigianato incontrano l'assessore Falcone

Si è tenuto ieri mattina a Catania, nei saloni del “Palazzo della Regione”, un incontro tra l'assessore alle Infrastrutture della Regione Siciliana, Marco Falcone e la rappresentanza di Confartigianato Imprese Catania, Siracusa, Ragusa, per fare il punto della situazione sul completamento dell'autostrada Siracusa-Gela.

Cas e Confartigianato hanno rimarcato che, il Governo Regionale è tenuto a tutelare le tante piccole imprese che hanno effettuato i lavori per conto dell'impresa appaltatrice e che ancora oggi vivono una condizione di sofferenza per i mancati pagamenti causati dalle note vicende che hanno portato al blocco dei lavori. "Le piccole imprese – hanno aggiunto i dirigenti di Confartigianato - oltre ad essere state inconsapevoli protagoniste di un’assurda vicenda che ad oggi non trova soluzione, non potrebbero sopportare ulteriori ritardi e penalizzazioni che mettono a repentaglio la loro stessa sopravvivenza. Pur apprezzando l'impegno profuso, la politica deve assumere ogni provvedimento che possa salvaguardare le imprese coinvolte. Confartigianato - hanno concluso i rappresentanti dell'associazione datoriale - vigilerà affinché le rassicurazioni avute si tramutino in fatti concreti, dichiarandosi disponibili ad ogni collaborazione per la soluzione della vicenda".

“La buona notizia - ha detto la deputata all’Ars, on. Rossana Cannata, del Gruppo Parlamentare di Forza Italia, presente all'incontro - è che ieri è stata definita la transazione, per un importo finale di 18.900.000 euro, tra il Cas e Cosedil, a fronte di un contenzioso pendente per circa 200 milioni di euro tra stazione appaltante e consortile”.

“Una operazione importante per garantire quanto più possibile i vari creditori locali - conclude la Vicepresidente dell’Antimafia e Anticorruzione - e poter così riaprire a pieno regime i cantieri, come ha sottolineato l’assessore regionale Falcone, entro metà febbraio”.