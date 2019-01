Siracusa, iscrizioni nuovo anno scolastico: è scontro tra l'amministrazione comunale, docenti e famiglie

Un confronto acceso, aspro, a tratti quasi uno contro tutti quello di ieri pomeriggio all'Urban center tra l'assessore comunale alle politiche scolastiche, Pierpaolo Coppa, docenti e famiglie sul tema caldo dei nuovi criteri per le iscrizioni al prossimo anno scolastico.

L'amministrazione comunale sta ridisegnando gli istituti comprensivi del capoluogo perché, come ha ripetuto più volte Coppa, "si devono ristabilire condizioni di sicurezza e di legalità".

Il nodo del contendere è la cancellazione di sezioni della scuola d'infanzia, della primaria e della secondaria in quelle scuole in cui in passato sono state accettate più iscrizioni del consentito e dove anche i laboratori sono stati utilizzati come aule. Ecco allora che è stato deciso che per coloro che presenteranno le nuove iscrizioni saranno assegnati dei punteggi in base alla provenienza scolastica, alla presenza di altri fratelli nello stesso istituto, alla residenza e al luogo di lavoro dei genitori. In soldoni significa che coloro che hanno come requisito il solo fatto di provenire dallo stesso istituto potranno rimanere fuori dalla scuola che magari hanno frequentato per anni.

Su questo punto scatta la protesta delle famiglie, che pur condividendo il rispetto delle regole, vorrebbero un iter più graduale, che lasciasse terminare il ciclo di studi a quei bambini che sono già interni alla scuola.

Protestano anche i docenti, preoccupati per il posto di lavoro e scettici sulla ricerca di possibili soluzioni messe sul piatto dall'amministrazione.

Il confronto-scontro non finisce qui: docenti e famiglie hanno preannunciato la loro presenza alla seduta del consiglio comunale programmata per il 23 gennaio. Questa storia è appena cominciata.