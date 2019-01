Siracusa, il "Comitato Scuole sicure" punta i riflettori sugli edifici scolastici

Il “Comitato scuole sicure”, costituito a Siracusa a ottobre dello scorso anno che, nei mesi scorsi, ha incontrato il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, ha fatto visita al Procuratore della Repubblica di Siracusa, Fabio Scavone, al quale hanno illustrato lo scopo dell’organizzazione, annunciando inoltre, la volontà di denunciare eventuali irregolarità.

Gli esperti di edilizia, geometri, ingegneri e architetti del Comitato sono già, infatti, da diverse settimane al lavoro per acquisire documenti e certificazioni sulle scuole siracusane, e per verificare il corretto operato delle amministrazioni municipali che si sono succedute dal 2003 ad oggi e competenti in materia di edilizia scolastica. il Comitato, intanto, ha provato a fare chiarezza sull’iter di ristrutturazione, avviato dopo la chiusura ancora in atto e destinata a protrarsi forse a lungo, della scuola di Via Di Villa Ortisi.