Noto ottiene due finanziamenti per strade provinciali

Il Comune di Noto ha ottenuto la concessione di due contributi per i lavori di ripristino e ammodernamento di un tratto di Strada Provinciale n. 81 denominata strada del Castelluccio nelle contrade Castelluccio e Mezzogricoli” e per i lavori di ripristino e ammodernamento di un tratto di Strada Provinciale n. 90 denominata Palazzolo-Falabia-Castelluccio nelle contrade Castelluccio e Mucia”.

I finanziamenti rientrano nel PSR 2014-2020 “Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura – viabilità interaziendale e strade rurali per l’accesso ai terreni agricoli e forestali” pubblicato sulla Gurs n. 51 del 25/11/2016.

Lo comunica Vincenzo Vinciullo, ex deputato regionale