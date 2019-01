Sistema Siracusa, Guardia di Finanza al Tar di Catania: indagato giudice

Sequestrati documenti, questa mattina, al Tar di Catania. Tutto sarebbe scattato intorno alle 10, quando la Guardia di Finanza avrebbe varcato l'ingresso del Tar per raggiungere l'ufficio del giudice Dauno Trebastoni dichiarato, secondo la Procura, indagati per corruzione in atti giudiziari insieme ad alcuni avvocati, tra i quali Amara e Calafiore, la vicenda passata alla storia col nome Sistema Siracusa.

L'inchiesta punta a fare luce sul sistema Amara-Calafiore, i due avvocati siracusani coinvolti in due maxi inchieste sulla corruzione del sistema giudiziario, che hanno deciso di collaborare con la giustizia, fornendo un contributo determinante alle indagini.