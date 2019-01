Siracusa, consegnata alla piena fruizione la palestra dell'Istituto “Costanzo”

Ristrutturata, messa in sicurezza e restituita agli alunni la palestra dell'Istituto “Costanzo” a Siracusa. Questa mattina la cerimonia di consegna presieduta dal sindaco Francesco Italia.

"Restituiamo all'istituto scolastico e alla città una struttura rinnovata e sicura dove praticare le discipline sportive. - ha detto il primo cittadino - Un iter avviato da qualche tempo e che oggi giunge a compimento. L'Amministrazione continua la sua attività di miglioramento della qualità e di efficientamento nelle nostre strutture scolastiche. In questa ottica la possibilità di attingere agli oltre 4 milioni di euro di Agenda urbana rappresenta una grossa opportunità".

Tra gli interventi effettuati è stato rifatto il sottofondo in conglomerato cementizio, ricollocato un nuovo tappetino di rivestimento rispondente alla normativa in materia di sicurezza antincendio; realizzata la nuova “segnatura” permanente dei campi di basket e volley conforme ai regolamenti delle Federazioni e dotati delle annesse attrezzature.

Abbattute le barriere architettoniche, con la creazione di una rampa esterna per l’accesso autonomo all’impianto sportivo; e ristrutturato il blocco dei servizi igienici, adesso dotati di ambienti con doccia per gli utenti diversamente abili.