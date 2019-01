Siracusa, via ai festeggiamenti per San Francesco di Sales: patrono dei Giornalisti e scrittori

Entrano nel vivo i festeggiamenti in occasione di San Francesco di Sales, patrono dei Giornalisti e scrittori.

A calendarizzare le iniziative, in ambito provinciale, Assostampa, Ucsi, Ufficio per le Comunicazioni Sociali dell’Arcidiocesi ed il settimanale “Cammino”.

Giovedì prossimo, giorno 24 gennaio, sarà inaugurata la via cittadina “Mons. Alfio Inserra”, che l’amministrazione comunale di Siracusa ha voluto dedicare al compianto amico e direttore del settimanale “Cammino”.

Alle 9.30, la celebrazione eucaristica nella Chiesa SS Salvatore, via Necropoli Grotticelle, presieduta da Mons. Sebastiano Amenta. Alle ore 10.30 la benedizione e l’inaugurazione della via cittadina dedicata a mons. Alfio Inserra, nei pressi dell'Ospedale Rizza (accanto alla via Enrico Di Luciano) alla presenza di don Giuseppe Lombardo, direttore del settimanale “Cammino”, Consulente Ecclesiastico Ucsi Siracusa, Delegato Regionale Fisc Sicilia, del sindaco di Siracusa Francesco Italia, dei nipoti e delle autorità civili e religiose della provincia. La sezione Ucsi ha anche organizzato diverse iniziative. Sempre giovedì 24 gennaio 2019, alle ore 17,3, nella Sala Stampa dell’Ufficio Comunicazioni Sociali della Diocesi di Noto, incontro dibattito sul tema: “Siamo membra gli uni degli altri” (Ef 4,25)

Quale comunità è antidoto ai pericoli e rischi delle community? Per una comunicazione che rispetti la persona”. Relatore don Fortunato Di Noto, presidente e fondatore di “Meter” e S.E. Mons. Antonio Staglianò, vescovo di Noto.

Mercoledì 30 gennaio, alle 18.30, nella chiesa Madre di Floridia, incontro dibattito sul tema “Siamo membra gli uni degli altri (Ef 4,25) Dalle Community alle Comunità, la comunicazione nella Parrocchia”.