Siracusa, stamattina la festa del corpo di Polizia municipale

Questa mattina, in Piazza Duomo, in occasione dei festeggiamenti del copatrono di Siracusa san Sebastiano, si è svolta la festa del corpo di Polizia municipale. A partire dalle 10 lo schieramento in piazza dei reparti, passati in rassegna dal sindaco Francesco Italia, dall'assessore alla Polizia municipale, Giovanni Randazzo e dal comandante, Enzo Miccoli. Subito dopo è stata celebrata la Santa messa, presieduta dall’arcivescovo monsignor Salvatore Pappalardo, nella chiesa di Santa Lucia alla Badia. Al termine della messa la consegna delle benemerenze al personale che si è distinto per particolari azioni.

Di seguito, a stralci, il discorso del primo cittadino, Francesco Italia, tenuto questa mattina:

Il Corpo di Polizia municipale svolge un fondamentale ruolo nel controllo e nella gestione della vita della nostra città. E questo non solo nella gestione della mobilità ordinaria del traffico e della sosta, o per la sicurezza nelle strade e nelle piazze della nostra città; o nella tutela dei consumatori per assicurare il rispetto delle regole del commercio; oppure nella salvaguardia dell'ambiente o nel controllo edilizio per contrastare l'abusivismo. Questo identico ruolo, ed in maniera non secondaria, lo svolge anche in una visione più ampia, quella del rapporto diretto e quotidiano con i siracusani.

Siete voi, infatti - che ogni giorno operate lungo le vie di Siracusa - ad essere il primo e più immediato interfaccia dell’Amministrazione comunale con i suoi cittadini. Con loro dobbiamo riuscire ad avere un rapporto ancora più diretto affiancandoli, per quelle che possono essere le nostre competenze, nelle loro attività lavorative, nelle loro necessità quotidiane. Voi, meglio di altri, potete capire i disagi, raccogliere i suggerimenti, segnalare le criticità, rassicurare e anche spiegare le scelte e le soluzioni che il Comune adotta ogni giorno.

Un’attività grande e fondamentale, non prevista e non dovuta, ma che va nell'auspicata direzione di venire incontro alle esigenze della città. Anche quest’anno la festa per l’anniversario della fondazione del Corpo della Polizia Municipale vuole essere l’occasione per riaffermare il legame profondo con tutta la città, per stare insieme e per fare un breve bilancio di un anno di lavoro. Cominciando dalle infrazioni al Codice della strada, per il quale sono state elevate quasi 80mila multe. Di queste circa 500 riguardano comportamenti purtroppo abituali ma non meno pericolosi, quali la guida di motocicli senza casco o con un numero maggiore di passeggeri; la guida senza cinture o con l’uso del telefonino.

Comportamenti che invito il Comandante a perseguire con rinnovati attenzione ed impegno anche per l’anno appena iniziato. La vigilanza urbanistica ha fatto registrare 15 sequestri di immobili, l’emissione di 35 ordinanze di demolizione, e l’irrogazione di sanzioni amministrative per oltre 600mila euro. La vigilanza ambientale ha visto impegnato il Corpo in migliaia di attività di controllo della ditta appaltatrice del servizio di igiene urbana, ed in quelle riguardanti l’abbandono di rifiuti, in aree pubbliche e private; ed ancora sulle discariche abusive, sugli scarichi in reti fognarie, sulla prevenzione degli incendi, sull’inquinamento acustico.

E ci sono ancora i controlli della Polizia annonaria, che hanno portato ad oltre 3000 accertamenti sulle attività commerciali, ad elevare più di cento verbali per occupazione del suolo pubblico o l'installazione di mezzi pubblicitari; ed ancora al sequestro di merci e all’opposizione di sigilli. Importanti gli interventi che riguardano la sicurezza. L'azione della Polizia Municipale si è concentrata sugli aspetti della convivenza civile e sul decoro urbano contrastando alcuni fenomeni di degrado sociale e tra questi quello rilevante dei parcheggiatori abusivi per i quali sono stati emessi numerosi “Daspo urbano”.

Nel 2018 con una costante opera di concertazione con il Comando Provinciale dei Carabinieri, e con la Polizia di Stato sono stati effettuati numerosi interventi di contrasto a questo fenomeno. E’ stato siglato con la Prefettura il Patto Territoriale sulla Sicurezza che vede coinvolti in modo sinergico le Forze dell'Ordine del territorio e la Polizia Municipale di Siracusa a garantire i principi della convivenza civile e del decoro urbano.