Siracusa, "Viaggio nella fotografia naturalistica": la mostra di Massimo Tamajo

Venti scatti mozzafiato per ammirare la bellezza della natura: dagli uccelli alle farfalle e fino alla galassie celesti.

Si intitola “Viaggio nella fotografia naturalistica” ed è la mostra fotografica di Massimo Tamajo, allestita nella sede Area Marina Protetta Plemmirio “sala Ferruzza-Romano”, e che resterà aperta al pubblico da lunedì 21 a venerdì 25 dalle 9 alle 13, ingresso gratuito.

L'evento è stato organizzato dall’Area Marina Protetta Plemmirio e dalla Lipu.

La presentazione è prevista per lunedì 21 gennaio alle 9. Sarà presente Massimo Tamajo il quale a un centinaio di studenti provenienti da tre scuole delle medie superiori siracusane (Il Rizza indirizzo Nautico, il Federico II di Svevia e l’Antonello Gagini ndr) spiegherà cosa è la macrofotografia, l’astrofotografia o la fotografia notturna.

"Mi sono avvicinato alla fotografia nel 2011 quando iniziai, con la macrofotografia, a riprendere solo ed esclusivamente insetti - racconta Tamajo - Cominciai ad andare per campi e vallate alla ricerca di soggetti nuovi da fotografare. Recarmi nei campi nelle primissime luci della mattina mi permetteva di ammirare i colori dell’alba e ascoltare i canti degli uccelli appena svegliati. Ben presto la mia passione si riversò anche sulla fotografia paesaggistica e di fauna e avifauna. Quest’ultima mi ha portato a viaggiare per riprendere uccelli che nella mia Sicilia non esistono.

Il mio motto è “la fotografia è sacrificio”.

Il fotografo naturalista si sveglia molto presto la mattina per essere nei campi prima dell’alba, per approfittare dell’intorpidimento degli insetti o per sfruttare la luce più delicata e bella. Si apposta per interminabili ore dentro angusti capanni presso zone paludose per fotografare gli uccelli o la fauna in genere. Insomma “la fotografia è sacrificio”, ma un sacrificio che faccio molto volentieri e che è ampiamente ripagato dalla soddisfazione che provo dopo aver realizzato lo scatto che mi ero prefissato di fare.

Ultimamente la mia passione si è ampliata ed ha abbracciato anche l’astrofotografia.

Un mondo della fotografia, quella astronomica, che ti permette di ammirare le bellissime meraviglie nascoste nel profondo cielo.

Da pochi mesi la mia passione è diventata una professione e devo dire che la mia vita è cambiata decisamente in meglio.

In questa mostra ho raccolto una selezione di scatti che abbraccia tutti i generi della Naturalistica che mi piace fare, sperando che nel complesso si capisca quanta bellezza è racchiusa nella Natura".