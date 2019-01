Siracusa, sit-in dipendenti ex Provincia: sindacati dal Prefetto

Saranno ricevuti oggi, alle ore 12, Franco Nardi, Alda Altamore, e Daniele Passanisi segretari della Fp Cgil, Uil Fpl e FP Cisl Ragusa Siracusa, che stanno seguendo la vertenza per gli stipendi dei lavoratori dell'ex Provincia, oggi Libero consorzio.

I sindacalisti hanno appoggiato i lavoratori in un sit in, questa mattina, davanti la sede della Prefettura.

I dipendenti della ex Provincia regionale di Siracusa non hanno ancora ricevuto gli stipendi di dicembre e la tredicesima e vedono a rischio la retribuzione del mese di gennaio.

Alle ore 12 i segretari saranno ricevuti dal Prefetto