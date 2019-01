Melilli, finanziati due cantieri di servizio per oltre 22 mila euro

La Regione siciliana ha finanziato due cantieri di servizio per il comune di Melilli per 22 lavoratori.

I due progetti si occuperanno di “Taglio erba e verde pubblico” per oltre 22 mila euro e l’altro di “Pulizia aree comunali” per l’ammontare complessivo di oltre 19 mila euro. Lo comunicano Vincenzo Vinciullo e il Consigliere Comunale Salvo Cannata.