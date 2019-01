Pachino e Portopalo, sabato la manifestazione in difesa della sede Aias

E' fissata per sabato la manifestazione che si terrà, dalle 16 alle 18, nel salone parrocchiale della Chiesa Madre di Pachino, in difesa della sede Aias di Pachino e Portopalo.

Ieri a presentare l'evento, in conferenza, erano presenti: Gaetano Montoneri, Sindaco di Portopalo, Santina Baglivo, Assessore del Comune di Pachino, Pina Casalino, in rappresentanza dell’AIAS, Corrado Calvo, in rappresentanza dei genitori e i testimonial, Luciano Fabrizio, campione italiano di pugilato 2017, Mallia Francesco, capitano della squadra di calcio di Pachino e i campioni mondiali Giuseppe Gibilisco e Giuseppe Ferrazzano.

Ha moderato la conferenza stampa Vincenzo Vinciullo.