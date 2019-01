Lentini, in possesso di pistola, caricatore e coltello: arrestato

Nascondeva, in un casolare di contrada Galici, una pistola beretta calibro 9 con matricola parzialmente abrasa, con caricatore rifornito con 13 cartucce e un coltello a serramanico della lunghezza di 20 centimetri. Inoltre, l'allaccio del contatore di energia elettrica era abusivamente legato al sistema pubblico.

Per furto di energia elettrica, detenzione e porto illegale di arma da sparo clandestina, detenzione e porto di coltello a serramanico, la Polizia di Stato di Lentini ha arrestato, R.S. 22 anni, adesso in carcere.