Siracusa, monta la mobilitazione per l'istituzione del Parco archeologico

Un richiamo all'istituzione senza più indugi del Parco archeologico arriva dal comitato “Sì Parco Archeologico Siracusa” al presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, e all’Assessore ai Beni Culturali Sebastiano Tusa.

"I siracusani sono stati presi in giro per troppo tempo – stigmatizza il rappresentante del comitato Giuseppe Rosano - e ogni qual volta tutto è sembrato pronto per la firma, poi che ci si è sempre trovati davanti a continui rimandi. Il Parco Archeologico sarà un grande catalizzatore di fondi comunitari – suggerisce il Comitato - e potrà essere messo al centro di grandi progetti di valorizzazione della programmazione europea 2020, oltre al fatto che rappresenterà un salto di qualità nelle politiche turistiche e culturali tale da annoverare Siracusa tra le capitali mediterranee del cosiddetto Viaggio Culturale. Gli introiti dello sbigliettamento, pari a circa 4 milioni di euro all’anno, inoltre, resterebbero a Siracusa per essere utilizzati per la tutela, manutenzione e valorizzazione del sito, piuttosto che essere incamerati dalla Regione e dirottati su altri capitoli di spesa".

Da qui la decisione di indire un incontro per martedì 22 gennaio, alle 18, presso la sala conferenze della Dependance di Villa Reimann per programmare una serie di azioni necessarie che cesseranno solo alla definitiva istituzione del Parco.