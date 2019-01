Siracusa, l'assessore Coppa su edilizia scolastica: "No a strumentalizzazioni"

Batte i pugni sul tavolo l'assessore comunale Pierpaolo Coppa sulla questione scuola, edilizia scolastica e sicurezza.

Il problema esiste, è sotto gli occhi di tutti, ma non per questo bisogna strumentalizzare la coda, anche perché :"È inutile nascondere che il problema sussiste da 20 anni. Negli ultimi 20 anni, infatti, i plessi scolastici non sono stati adeguati alla riforma dell’organizzazione scolastica che ha creato gli istituti comprensivi ed ha assegnato l’autonomia scolastica agli stessi. -dice Coppa

Poi passa ai punti cardini dell'amministrazione: "La nostra azione è volta, quindi, a risolvere questi problemi colmando la divaricazione esistente tra rete scolastica ed edilizia scolastica. - continua - Da sei mesi, incessantemente, insieme al Servizio di Edilizia Scolastica ed ai Dirigenti Scolastici abbiamo avviato un’attività di intesa per condividere e programmare un’azione che assicuri, ciascuno per le proprie competenze, condizioni di sicurezza e di igiene e salubrità agli alunni ed al personale scolastico.

Da sei mesi stiamo lavorando ad una programmazione triennale di edilizia scolastica per assicurare ai nostri alunni non solo condizioni di sicurezza e igiene, bensì anche spazi didattici idonei ed adeguati alle esigenze della didattica".

Domani l argomento sarà in assemblea cittadina all'urban center