Siracusa-Catania, no ai tifosi etnei al De Simone

No ai tifosi catanesi nella tribuna dello stadio Nicola de Simone, domenica alle 14.30, in occasione della partita Siracusa-Catania.

La richiesta di trasferta è partita proprio dalla tifoseria etnea, ma è stata bloccata oggi, a seguito della riunione che di è tenuta in Questura.

“Niente giornata azzurra con il Catania, vogliamo tutelare i nostri abbonati” - ha dichiarato l'amministratore delegato del Siracusa calcio Nicola Santangelo - “Riteniamo, come società, - spiega il dirigente azzurro - di non penalizzare quei tifosi che ci hanno concesso fiducia, sottoscrivendo l'abbonamento. Peraltro, gli stessi sostenitori sono stati già abbastanza penalizzati dagli anticipi e posticipi infrasettimali. La giornata azzurra sarà organizzata in altra circostanza, in questo momento conta solo il Siracusa e i suoi tifosi, quindi riempiamo lo stadio e sosteniamo i nostri ragazzi in una partita cruciale per punti e prestigio”.