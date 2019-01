Siracusa, presidio contro i provvedimenti su nuove iscrizioni scolastiche

Presidio unitario, domani, davanti all’Urban Center, a partire dalle 16, contro i provvedimenti presi in considerazione dall’amministrazione comunale di Siracusa riguardanti le iscrizioni al prossimo anno scolastico.

E' stato indetto dai segretari generale di FLC Cgil, Cisl Scuola e Uil Scuola, Paolo Italia, Giovanni Migliore e Mario Rubino, dopo l’assemblea sindacale di ieri.

In discussione l’ipotesi di accordo proposta dall’assessorato alle Politiche Scolastiche e che con l’ipotesi di chiusura di alcune sezioni di infanzia, primaria e secondaria di primo grado, non garantirebbe più la libertà di scelta in relazione all’offerta formativa.

Il sindacato unitario chiama alla mobilitazione i genitori. proprio mentre si terrà all'Urban Center un’assemblea cittadina sulla “Scuola buona”.