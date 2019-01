Canicattini Bagni, aggiudicati i lavori al campo sportivo

Aggiudicati i lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento del vecchio Campo sportivo di calcio di via Solferino, a Canicattini Bagni, finanziato per un importo di 1.282.319,21 euro, attraverso i fondi del “Patto per la Sicilia”, dall’Assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo.

Sono state 13 imprese partecipanti alla gara, che la Commissione ha aggiudicato alla R.T.I. Kaya Scavi srl e F.lli Anastasi srl di Priolo Gargallo, che hanno praticato il ribasso del 39,3227%, a cui si aggiungono gli oneri per la sicurezza e l’Iva.

L’impresa aggiudicataria avrà 10 mesi di tempo dalla consegna, per realizzare i lavori che riguardano la posa di un manto in erba sintetica, la realizzazione di nuovi spogliatoi con efficientamento energetico, una nuova recinzione perimetrale, l’adeguamento delle vie di accesso e uscita, nuovi servizi igienici e un nuovo locale per la biglietteria.