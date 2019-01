Siracusa, spaccio di droga in via Cannizzo: arrestato e rimesso in libertà

Dovrà rispondere di spaccio di stupefacenti Stefano Fazio, 36 anni, già noto alle forze dell'ordine.

Questa notte l'uomo è stato notato dai Carabinieri sul ciglio della strada. Dopo aver effettuato la perquisizione personale e un’ispezione della zona circostante tra le sterpaglie, i militari dell’Arma, hanno rinvenuto un sacchetto in cellophane contenente 29 dosi di marijuana, per un peso complessivo di 30 grammi e 19 dosi di cocaina, per un peso totale di 5 grammi circa. Il 36enne, inoltre, aveva con se 135 euro in contanti, ritenuto provento dell'attività di spaccio.

Da qui l'arresto e poi la liberazione su disposizione dell'autorità giudiziaria che non ha ravvisato l’esigenza di applicazione di misure cautelari.