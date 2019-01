Siracusa, Stonewall apre il 2019 con l'Open Space e il cineforum "Fuori Menù"

Stonewall Siracusa apre il 2019 con tre parole d'ordine: informazione, formazione e cultura GLBT.

Due le iniziative in programma: l’Open Space e il cineforum “Fuori Menù”.

Si comincia domani sera, alle 20:30, nella sede Arci di piazza S. Lucia, 20 a Siracusa, con il primo degli appuntamenti del nuovo anno dell’Open Space. Si tratta di un gruppo di counseling psicologico, aperto, appunto come il nome stesso suggerisce, a tutto ciò che è inerente le tematiche LGBT: dal coming out all’omofobia, dall’orientamento sessuale all’identità di genere, all’omogenitorialità e tanto altro ancora, condotto dallo psicologo Andrea Malpasso.

Da venerdì 1 febbraio, alle 20, stessa sede, via all’VIII edizione del Cineforum “Fuori Menù”. Dopo la proiezione seguirà dibattito.

Entrambe le iniziative gratuite e aperte a tutti