Siracusa, smaltimento illegale di rifiuti in località Cugni: scatta la denuncia

Sequestrate due località adibite a smaltimento illegale di rifiuti in località Cugni. L'operazione è scattata a seguito di costante vigilanza della Polizia Provinciale, che ha denunciato il responsabile dello smaltimento illegale per omessa bonifica.

Si tratta di aree inserite nel contesto del vincolo paesaggistico del comprensorio “Valle del Cassibile, Bosco del Baulì, Cava Giorgia, Cava Sture e Cava della Contessa” di circa 8000 mq. Il Gip di Siracusa aveva disposto la bonifica delle aree entro sei mesi.

La Polizia provinciale ha inoltre sanzionato un noto centro di rottamazione di Siracusa per violazione delle norme ambientali.

Infine, elevate quattro sanzioni ambientali per conferimento di rifiuti non differenziati in area extraurbana in Contrada Dammusi territorio di Siracusa.