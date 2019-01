Ponte sullo Stretto, Musumeci favorevole

"Sul Ponte sullo Stretto di Messina la mia opinione è la stessa da sempre, da quando facevo l'eurodeputato. Il Governo della Regione siciliana è per il Ponte sullo Stretto di Messina, non è un capriccio ma una esigenza infrastrutturale essenziale per completare la rete che dal cuore dell'Europa deve arrivare fino a Palermo". Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci parlando del Ponte sullo Stretto di Messina alla presentazione a Palazzo dei Normanni dell'accordo tra Caronte & Tourist e il fondo internazionale Basalt. "Speriamo che il governo nazionale possa quanto meno assumere una decisone definitiva, chiara e netta invece di balbettare su questo tema - ha aggiunto Musumeci - e al tempo stesso stiamo lavorando per rendere più competitiva la rete infrastrutturale dell'isola. Noi per la viabilità secondaria, ma lo Stato deve pensare alle grandi infrastrutture e soprattutto ai porti che devono diventare competitivi in un Mediterraneo luogo di transito dei traffici marittimi".