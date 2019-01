Siracusa, acquario comunale: aggiudicata la gestione

Sarà la società palermitana “Civita Sicilia srl” a gestire, a titolo oneroso, l'acquario comunale di Siracusa per i prossimi 5 anni, perchè vincitrice della gara d'appalto.

Il canone annuale che sarà versato al Comune sarà pari a 20mila euro, quello a richiesto a base d'asta era di 18mila euro, essendosi seguita la procedura aperta al prezzo più alto.

“L'acquario comunale svilupperà quel modello virtuoso di gestione “pubblico privato” in cui il primo ha il compito di stabilire le regole e controllarne il rispetto, ed il secondo di curare tutti gli aspetti gestionali. Questo assicurerà all'Ente non solo un risparmio ma anche delle entrate in questo caso ragguardevoli, svilupperà l'offerta turistica e darà occupazione. Ma darà anche qualità e valore ai nostri beni: l'acquario infatti si inserirà a pieno titolo tra le attrattive che Siracusa potrà offrire, ad esempio, alle scolaresche, come avvenuto lo scorso anno con la Casa delle farfalle” - dichiara Nicola Lo Iacono, assessore alle Politiche sportive.