Siracusa, domenica la partita contro il Catania: il consigliere Buonomo scrive al Prefetto

Ha scritto al Prefetto il consigliere comunale Michele Buonomo in vista del derby tra Siracusa e Catania che avrà luogo domenica prossima al Nicola De Simone.

" È ben nota - precisa Buonomo- la rivalità che precede quest'incontro ogni qualvolta si svolge. Sono del parere che lo sport debba percorrere autostrade della giovialita' all' insegna delle famiglie allo stadio con i propri bimbi. Mi piace pensare a un domani, anche immediato, con entrambe le tifoserie votate al semplice scambio di sfotto'. Proprio dai supporters è partito, in varie circostanze, un grande senso di nobiltà d'animo. Vedi terremoto sull' Etna e ahimè la dipartita di noti personaggi delle reciproche tifoserie".

" Ma non bisogna usare- conclude- il consigliere la logica di 2 pesi e 2 misure. Apprendo da un quotidiano regionale delle speranze nutrite dalla tifoseria catanese.Nella gara di andata è stato imposto il divieto ai sostenitori azzurri di recarsi nella vicina Catania. Si perseguano dunque stesse identiche misure per il derby di questa domenica. Non mettendo a rischio, in termini di sicurezza e ordine pubblico ,la zona che ruota attorno allo stadio. E s'intraprenda invece un percorso immediato verso la riapertura del Settore N della Gradinata Imbesi. Valutando altre riorganizzazioni in termini di sicurezza".