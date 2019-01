Melilli, controlli in centro commerciale: sequestrate pile e sacchetti per la spesa, sanzioni per oltre 130mila euro

Maxi controllo al fine di prevenire e verificare il rispetto della normativa in materia ambientale, questa mattina, da parte dei Carabinieri e della Polizia Municipale, in un centro commerciale in contrada Spalla a Melilli.

Rinvenute e sequestrate 1.235 pile di varia tipologia e potenza privi della simbologia prevista dalla legge, 11.952 sacchetti in plastica per la spesa non opportunamente etichettati.

I sacchetti in plastica non presentavano il logo di conformità che attesta quantitativi minimi variabili tra il 10% e il 30% di plastica proveniente da riciclo.

Sono state elevate sanzioni amministrative rispettivamente di 123.500 euro e di 10.400 euro. Tutta la merce è stata sequestrata.

Ulteriori accertamenti sono in corso per accertare la provenienza delle pile e dei sacchetti irregolari.