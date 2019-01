Siracusa, soldi o controllo del profilo social: attenzione è una truffa

Una nuova truffa online serpeggia sul web. A mettere in guardia gli utenti è la Polizia di Stato di Siracusa. Da qualche tempo, infatti, alcuni iscritti ai social ricevono un messaggio via email con il quale si minaccia di infettare definitivamente l’account (quelli social) prendendone il pieno controllo se non verrà consegnato del denaro.

La Polizia spiega che si tratta di vera e propria estorsione.

È tecnicamente impossibile, infatti, che chiunque, pur se entrato abusivamente nella nostra casella di posta elettronica, abbia potuto, per ciò solo, installare un virus in grado di assumere il controllo del nostro dispositivo, attivando la webcam o rubando i nostri dati. Assumere il controllo di un dispositivo elettronico è impossibile senza aver prima controllato fisicamente lo stesso, quindi si tratta di una minaccia che lascia il tempo che trova.