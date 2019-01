Siracusa, venerdì la festa del corpo di Polizia municipale

Si terrà venerdì 18 gennaio in piazza Duomo, in occasione dei festeggiamenti del copatrono di Siracusa san Sebastiano, la festa del corpo di Polizia municipale.

Alle 10 è previsto lo schieramento in piazza dei reparti, che saranno passati in rassegna dal sindaco Francesco Italia, dall'assessore alla P.M., Giovanni Randazzo e dal comandante, Enzo Miccoli.

Alle 10,30 la celebrazione della santa messa, presieduta dall’arcivescovo monsignor Salvatore Pappalardo, che sarà officiata nella chiesa di Santa Lucia alla Badia.

Al termine della messa la consegna delle benemerenze al personale che si è distinto per particolari azioni.