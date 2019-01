Siracusa, il Comune parteciperà a bando regionale su asili nido

Il Comune di Siracusa parteciperà al bando regionale che prevede un finanziamento fino a 500mila euro per gli asili comunali. La conferma arriva dall'assessore alle Politiche sociali, Pierpaolo Coppa, a seguito dell’atto di indirizzo presentato in seconda commissione a Siracusa dai consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle Chiara Ficara e Francesco Burgio.

“Già dalla scorsa settimana, insieme al dirigente e agli uffici competenti, abbiamo individuato le due strutture per le quali richiedere il contributo e quali azioni intraprendere per partecipare al bando. Ringraziamo comunque il Movimento Cinque stelle per avere sollecitato l'Amministrazione a presentare la domanda di finanziamento per eseguire gli interventi sugli asili nido comunali” - dichiara l'assessore alle Politiche scolastiche, Pietro Coppa.