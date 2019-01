Siracusa e Canicattini Bagni, tavoli tematici su Linee guida per l’attuazione delle Politiche Sociali e Socio-Sanitarie

Convocati tavoli tematici per “Linee guida per l’attuazione delle Politiche Sociali e Socio-Sanitarie 2018/2019”, le quali prevedono l’utilizzo delle risorse del Fondo nazionale per le Politiche Sociali assegnate alla Regione Sicilia, saranno attivati i Tavoli tematici ai quali possono partecipare i cittadini dell’ambito distrettuale (Siracusa, Buccheri, Buscemi, Canicattini Bagni, Cassaro, Ferla, Floridia, Palazzolo Acreide, Priolo, Solarino, Sortino) che fossero interessati a contribuire alla pianificazione dei servizi socio-sanitari della comunità.

Due le date e i temi fissati:

- Area immigrati – Area responsabilità familiari – Area povertà e adolescenza: si terranno il 18/01/2019 dalle ore 9:00 presso i locali al piano terra dell’Assessorato alle Pari Opportunità Sociali del Comune di Siracusa in via Italia 105.

- Area anziani – Area disabilità e salute mentale – Area Tossicodipendenza: si terranno il 22/01/2019 alle ore 15:00 presso la sede della Biblioteca comunale del Comune di Canicattini Bagni in via XX Settembre 36.