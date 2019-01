Siracusa, integrazione e sostegno ai migranti: si inaugura il Centro “Ciao”

Sarà inaugurato nella sede di via Piave 122 venerdì 18 gennaio alle 18 il Centro “Ciao” della Comunità Marista di Siracusa. Si tratta di un punto di incontro e integrazione per immigrati e rifugiati, con particolare attenzione ai minori non accompagnati e neomaggiorenni presenti nei diversi centri di accoglienza di Siracusa e provincia.

L’attività principale della Comunità, i cui membri provengono dal Brasile, Cile, Italia, Spagna e Venezuela, punta alla promozione di corsi e laboratori di alfabetizzazione perché la lingua è il principale veicolo di comunicazione e interazione sociale.