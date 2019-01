Siracusa, nuova rete ospedaliera: Avis chiede la convocazione della conferenza dei sindaci

Si faccia chiarezza sulla rete ospedaliera siciliana, soprattutto a seguito delle varie dichiarazioni rilasciate dal ministro della Salute, Giulia Grillo e dall'assessore Regionale della Salute Ruggero Razza.

Questa la richiesta dell'Avis Provinciale e dell’Avis Comunale di Siracusa, che chiedono la convocazione di una riunione della Conferenza dei Sindaci della Provincia di Siracusa, sul tema

“A tal proposito, è necessario – spiega Nello Moncada, Presidente dell’Avis Comunale di Siracusa – che tutta la classe dirigente siracusana, dai parlamentari nazionali e regionali di tutti gli schieramenti, ai sindaci, ai consigli comunali, alle forze sociali e a tutte le associazioni del volontariato e del terzo settore che fanno parte della consulta provinciale per la sanità, facciano fronte comune a sostegno della qualità dell’assistenza sanitaria pubblica siracusana”.

L’Avis rivendica la difesa della attuale strutturazione della rete ospedaliera e quindi il mantenimento di tutte le attività operative complesse e semplici presenti allo stato attuale e non può accettare un passo indietro a perdere. In particolare ritiene necessario il mantenimento dell’UTIN, di emodinamica, radioterapia, medicina nucleare, endoscopia digestiva, malattie infettive, dell’unità operativa per le neoplasie mammarie e la classificazione di primo livello dell’ospedale di Lentini.

Intanto, a partire dalla proposta del sindaco di Priolo Gargallo, Pippo Gianni, i sindaci si stanno unendo per fare fronte comune e dire No ai tagli alla sanità. Il primo ad aderire all'iniziativa il sindaco di Pachino, Roberto Bruno, il quale ha organizzato per sabato alle 16 nel salone di via Unità della Chiesa Madre una manifestazione.

C’è già una consistente mobilitazione popolare e tra i testimonial d’eccezione ci sono campioni olimpici del calibro di Stefano Barrera e Giuseppe Gibilisco, ma anche le eccellenze sportive pachinesi come il boxeur Fabrizio Luciano, il runner Alex Vizzini, il capitano del Pachino calcio, Francesco Mallia. Inoltre saranno presenti all’incontro le delegazioni delle società sportive cittadine, gli studenti e i docenti dell’istituto superiore “Michelangelo Bartolo”, Pina Casalino, presidente del centro Aias di Pachino e l’ex deputato regionale Vincenzo Vinciullo.