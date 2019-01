Siracusa e provincia, censimento disabili gravi: via a istanze Distretto Socio Sanitario 48

Dovrà essere presentata entro l’08 Febbraio 2019 l’istanza da parte dei disabili gravi dei Comuni del Distretto Socio Sanitario 48 (Siracusa, Buccheri, Buscemi, Canicattini Bagni, Cassaro, Ferla, Floridia, Palazzolo Acreide, Priolo Gargallo, Solarino, Sortino) nella quale, ai soli fini del censimento, viene dichiarato il possesso dei requisiti.

Il modello della domanda, al quale bisognerà allegare la certificazione di riconoscimento della disabilità ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 104/92, ed un documento di riconoscimento in corso di validità, è reperibili presso gli uffici dei servizi sociali, per Canicattini Bagni al piano terra del Palazzo Municipale, o scaricabile dal sito web www.comunedicanicattinibagni.it, dal menù “Atti e Documenti” sezione “Avvisi e Domande”.

L’istanza dovrà essere presentata al protocollo del Comune di residenza o presso la sede del Distret-to Socio Sanitario 48 in via Italia 105 a Siracusa, o inviata con Pec ad uno dei seguenti indirizzi:

comune.canicattinibagni@pec.it per Canicattini Bagni;

servizisociali@comune.siracusa.legalmail.it per il Distretto SS 48.