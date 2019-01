Siracusa, danneggiamenti al Talete: identificati i presunti vandali

Identificati gli autori degli atti vandalici al parcheggio Talete.

A darne notizia sui social il sindaco di Siracusa, Francesco Italia. Nei giorni scorsi, infatti, una parete interna del parcheggio era stata abbattuta.

"E' stato fondamentale - scrive il sindaco - il lavoro di squadra della Polizia Municipale e del Settore Mobilità e Trasporti. Intensificheremo negli anni la presenza di telecamere in città e non solo nei punti sensibili perché chi sporca, distrugge, danneggia i beni comuni non deveavere sconti o giustificazione".