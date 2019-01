Siracusa, morte Tony Drago: oggi il tribunale decide sull'archiviazione. VIDEO "Chi l'ha visto?"

Oggi è un giorno importante per la famiglia di Tony Drago, il caporale siracusano trovato morto la mattina del 7 luglio 2014 all'interno della Caserma Lancieri di Montebello a Roma.

Sin dall'inizio si parlò di suicidio, motivandolo con presunti problemi personali di carattere sentimentale, ipotesi sempre contestata dalla famiglia che ha ottenuto in prima battuta il rigetto da parte del gip della richiesta di archiviazione. Su una nuova richiesta di archiviazione il gip sarà chiamato ad esprimersi domani, mentre i familiari del caporale proveranno per la terza volta, dopo 2 rinvii, ad essere ascoltati dal giudice delle indagini preliminari per sottoporgli nuovi elementi.

In questo momento sono aperti due fascicoli: il primo per omicidio volontario contro ignoti e il secondo per omicidio colposo in delitto doloso, vale a dire per mancata vigilanza per il quale ci sono 8 indagati.

Ieri nella striscia quotidiana della trasmissione di Rai 3 "Chi l'ha visto?" in studio ospite la sorella di Tony Drago, Valentina, che ha espresso l'auspicio che si faccia luce sulla morte del fratello

IL VIDEO