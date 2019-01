Siracusa, riscaldamento alla Martoglio: impegnati 48.000 euro

Impegnati 48.000 euro per garantire un adeguato riscaldamento alla scuola Martoglio di Siracusa.

Il sindaco Francesco Italia, ha firmato una determina con la quale dispone l'impegno di spesa, prelevando le risorse dl proprio fondo di riserva per l'installazione di climatizzatori da 18000btu/h e per la predisposizione di nuove linee elettriche adeguate a supportare l'aumentato carico energetico. Si tratta di un intervento di implementazione su un impianto già esistente.

La decisione era stata anticipata dallo stesso Sindaco al dirigente scolastico Nicoletta Arnone ed ai genitori degli alunni, in occasione dell'assemblea che si era svolta nei giorni scorsi.

“L'attività didattica - dichiara il primo cittadino - potrà proseguire con regolarità. Invito genitori ed alunni a pazientare ancora un po' per i disagi che stanno affrontando a cause delle temperature rigide di questo periodo”.